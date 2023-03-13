Из-за него продавали квартиру: семья убитой в Подмосковье школьницы хотела уехать в связи с преследованиями парня

Жильцы дома в Подмосковье, где 18-летний юноша убил школьницу, рассказали, что они встречались полтора года и потом расстались. По словам соседей, из-за преследований семья выставила квартиру на продажу.

На вопрос журналиста, из-за него ли продавали квартиру, жильцы сказали: «Да-да из-за него, скорее всего, а так-то семья хорошая».

Они сообщили, что преследования продолжались около полугода и молодой человек не давал прохода девочке, а потом стал угрожать расправой. Родители обращались в полицию – с парнем и его матерью была проведена беседа, узнал РЕН ТВ.

13 марта суд арестовал парня – на заседании он не демонстрировал ни капли раскаяния. У молодого человека интересовались, есть ли что сказать родителям, но он молчал.

Следователи считают, что убийство школьницы было спланировано им заранее. Камеры сняли, как парень дождался ухода родителей и попал в подъезд. Когда девушка выходила из квартиры, он схватил ее и затащил обратно.

Потом девушку нашли друзья, рядом с ней лежал огромный нож – к тому моменту она потеряла очень много крови. Школьница скончалась по дороге в больницу.

Как мы писали ранее, перед смертью она отправила матери сообщение.