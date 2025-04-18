Из-за неэкономного использования воды: 34-летняя дочь сварила мать в кипятке

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Барнаула. Женщина получила серьезные ожоги после конфликта с дочерью из-за больших трат на коммунальные услуги, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Пожилая россиянка проживала вместе с 34-летней дочерью и сыном. В один из дней женщины поругались. Спор возник из-за неэкономного использования воды и электричества.

Через некоторое время хозяйка квартиры набрала ванну, чтобы помыться. Ее взрослая дочь решила продолжить выяснять отношения, взяла лейку душа и облила мать кипятком.

Пострадавшая получила серьезные ожоги. Врачи боролись за жизнь пациентки, но не смогли ее спасти. Обстоятельства и детали случившегося выясняют стражи порядка.

Ранее в Рязанской области пятимесячный младенец умер от ожогов. Он упал к батарее, где пролежал несколько часов.