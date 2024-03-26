«Из-за дыма делали все на ощупь»: спасший десятки человек из «Крокус Сити Холла» рассказал о теракте

Житель Одинцова Илья Красников был среди зрителей, находившихся в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта. Мужчина смог выбраться из здания, но вместе с тем помог спастись пострадавшим. В беседе с телеканалом «360» очевидец поделился подробностями произошедшего.

«Я спустился с четвертого этажа на первый и, как только сделал шаг из лифта, услышал звуки стрельбы. В этот момент кто-то меня тут же затащил обратно в лифт и закрыл дверь. Мы спустились на минус первый этаж и вышли на улицу. Когда я понял, что рядом со мной нет моих друзей, то начал возвращаться назад и увидел раненую девушку», — рассказал Иван Красников.

Мужчина помог пострадавшей добраться до медпункта и отправился искать друзей. Рядом с главным входом, где уже были разбиты стекла, Иван Красников оказал первую медицинскую помощь еще одной девушке, после чего ее передали врачам. Затем очевидец вместе с охранниками и добровольцами стал спасать других посетителей.

«Я стал помогать выносить раненых, кого-то вытаскивали вдвоем, кого-то на руках. <…> Выбивали закрытые двери. Из-за дыма и грохота делали все на ощупь, потом решили выстроиться в цепочку и стали указывать людям маршрут для эвакуации», — поделился свидетель событий.

По словам очевидца, пострадавших искали во всех помещениях. Илья Красников признался, что из-за сильного пожара он уже не мог подняться на третий этаж. Когда ему стало тяжело дышать, он выбрался из здания.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл, сколько стрелки находились в «Крокус Сити Холле».