Глава СК Бастрыкин раскрыл продолжительность нахождения стрелков в «Крокус Сити Холле»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным раскрыл продолжительность нахождения террористов в «Крокус Сити Холле». По его словам, стрелки были в зале 13 минут.

По словам председателя СК, они вошли в «Крокус» в 19:58 и покинули его в 20:11. Из доклада стало известно, что погибли 139 человек: 137 скончались на месте и двое – в больнице. Ранены 182 человека.

Четверо исполнителей теракта признали вину, пишет ТАСС. Еще трое задержаны как помощники террористов, отметил Бастрыкин.

Для поджога зала они использовали бензин.

Выезжая на легковой машине с парковки «Крокуса», террористы сбили семью с двумя детьми. Они двигались на большой скорости. Дети получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.

Напомним, теракт произошел перед концертом группы «Пикник». Писатель Захар Прилепин объяснил, почему нападавшие выбрали это мероприятие.