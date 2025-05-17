Из шахты доносились мольбы о помощи: мужчина 2 часа умирал в дымоходе магазина

В Казани мужчина погиб, пытаясь сбежать от полиции. Он забрался в дымоход и не смог оттуда самостоятельно выбраться, передает Telegram-канал Readovka.

По информации СМИ, казанец испугался силовиков, которые наведались к нему утром — мужчину заподозрили в торговле наркотиками. Он побежал на крышу, а там прыгнул в вентиляционную шахту магазина.

Позже житель Казани пожалел о своем поступке. Он начал кричать и звать на помощь. В течение 2 часа из шахты доносились мольбы о помощи и крики.

Спасатели не успели достать мужчину из смертельной ловушки. К тому моменту, как они сломали стену, россиянин уже погиб. У казанца осталась жена и маленький ребенок.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при попытке разобрать снаряд времен ВОВ под Калугой. Взрыв произошел у дома.