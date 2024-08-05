Из раны идет кровь и гной: пранкер Эдвард Бил не избежит ампутации

Находящемуся в критическом состоянии блогеру Эдварду Билу планируют ампутировать ногу 5 августа. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти конечность, но, скорее всего, придется сделать операцию.

Двоюродный брат блогера рассказал, что без ампутации обойтись не получится: на месте перелома образовалась огромная рана 20х20 см, из которой идет кровь и гной.

Сегодня в Мосгорсуде рассмотрели жалобу на арест пранкера. Адвокат Била сообщил, что у блогера открытый перелом со смещением осколков. В связи с этим Эдвард не может находиться в спецприемнике — он должен быть под присмотром врачей, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, три месяца назад пранкер упал на самокате и получил открытый перелом ноги. Бил полностью не восстановился после травмы и активно начал снимать видео. Две недели назад нога блогера снова заболела и опухла на месте перелома. В тот момент он находился в спецприемнике из-за административного ареста. В итоге Эдварда увезли на скорой помощи в больницу.

Для спасения ноги блогеру провели четыре операции, но видимо этого оказалось недостаточно.