Блогеру Эдварду Билу проведут четвертую операцию для спасения ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Госпитализированного из спецприемника 1 августа Эдварда Била продолжают оперировать врачи. Напомним, блогер обратился к медикам из-за проблем с ногой — три месяца назад он упал с самоката, разбил ногу и какое-то время лечил ее. Однако вскоре Била арестовали на 27 суток из-за хулиганства и нарушения общественного порядка.

Уже в спецприемнике блогеру стало хуже — левая нога начала гноиться. Как рассказали врачи, они провели уже три операции, но до сих пор гарантии того, что Билу не ампутируют конечность, нет. Журналисты выяснили, что Эдварду Билу готовятся сделать еще одну операцию. У блогера диагностировали системное поражение тканей.

Чтобы восстановиться Эдвард Бил проведет в медучреждении еще минимум десять дней.

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