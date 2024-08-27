Из машины вдовы экс-губернатора Краснодарского края похитили кухонную вытяжку. Об этом сообщает mk.ru.

Вдова бывшего губернатора Краснодарского края Николая Егорова сообщила о краже вытяжки. Женщина оставила тяжелую бытовую технику на заднем сиденье машины и ждала, пока кто-нибудь из ее родственников поможет с установкой вытяжки.

Однако в какой-то момент во время прогулки она заметила, что заднее окно ее машины разбито, а техника пропала. Женщина рассказала, что не сразу обнаружила пропажу из-за того, что сигнализация на автомобиле не сработала.

По совету внука пенсионерка обратилась в полицию. В итоге по камерам наблюдения правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, его задержали.

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