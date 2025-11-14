Брижит Макрон высмеяли за появление в солнечных очках на траурном мероприятии

Первую леди Франции Брижит Макрон раскритиковали за появление на траурном мероприятии в солнечных очках с синими линзами.

Образ жены президента Франции Эмманюэля Макрона показался журналистам журнала Closer странным для ноября.

«Она носила солнцезащитные очки на протяжении всего дня. Выбор, который удивил наблюдателей, аксессуар контрастировал с серьезностью момента», – говорится в материале.

72-летняя Брижит при этом была одета строго. На ней было черное длинное пальто, подчеркивающее фигуру.

Ранее сообщалось, что во время визита в Великобританию Эмманюэль Макрон оказался в неловкой ситуации, когда Брижит не приняла его протянутую руку при выходе из самолета. А ранее во время визита во Вьетнам она публично дала мужу пощечину. Сваха Анна Осипова предположила, почему президент Франции терпит унижения от супруги.