«Истошный крик»: блогер Родина уличила тренеров Горбачевой в лицемерии и издевательствах над фигуристкой

Блогер Родина заявила, что фигуристку Алину Горбачеву мучают на тренировках, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал девушки.

Елена Родина заявляет в своем блоге, что занимается общественной деятельностью. Параллельно блогер рассказывает о новостях в сфере фигурного катания. Девушка обратила внимание на видео, которое опубликовало ТАСС. На кадрах видно, как Алина Горбачева вернулась к тренировкам.

При этом Родина обратила внимание на крики тренеров на заднем плане. Как рассказала блогер, девочка в этот день часто падала, а все вокруг ей лишь сочувствовали.

«Заметили истошный крик на заднем плане? Даже не подумали слить в СМИ какой-то другой отрезок. Никаких съемочных групп сегодня на катке не было, видео сняли на обычный телефон. Девочка весь день убивалась на льду, падала, все вокруг чуть не плакали глядя на то, как ее мучают вместо того, чтобы отправить в отпуск на море для восстановления», - написала Родина.

По словам блогера, ее удивляет, что после пережитого кошмара чемпионку России среди юниоров отправили на тренировку, а не на отдых.

Напомним, Алина Горбачева пропала вечером 28 августа. Фигуристка ушла с тренировки и не вернулась домой. Ее нашли спустя сутки, живой и невредимой, в кинотеатре одного из торговых центров. Позже Горбачева извинилась перед поисковиками и поклонниками за свое поведение.

Ранее мы писали о том, что дядя Алины Горбачевой раскрыл причину ссоры фигуристки с тренером. По мнению родственника, бегство Горбачевой произошло из-за лишних 300 грамм фигуристки, на которые указывала тренер Федченко.