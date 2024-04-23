Истощение организма и снижение массы тела до 23 кг: морившая голодом сына россиянка предстала перед судом

В Иркутской области суд вынес решение по делу о гибели 12-летнего мальчика. Несовершеннолетний умер от истощения и болезни. По обвинению в случившемся была задержана его мать, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Перед судом предстала 35-летняя жительница поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. По данным следствия, женщина с апреля по август 2022 года морила сына голодом, а также не следила за его здоровьем.

Это привело к истощению организма и снижению массы его тела до 23 кг. В таком состоянии ребенок был изъят из семьи и отправлен на лечение в больницу. Однако там через несколько дней он скончался.

Суд признал женщину виновной в смерти мальчика. За содеянное она получила 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание горе-мать будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому. Он заморил голодом собственного новорожденного ребенка.