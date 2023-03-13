В России нашли и осудили отца, который семь лет избивал и морил голодом сына

О том, что сын несколько лет подряд издевается над её внуком сообщила в Таганрогское ОВД бабушка мальчика.

История попала в СМИ осенью прошлого года. Оказалось, семья, которая многим казалась благополучной и не вызывала подозрений, начала распадаться ещё в 2020-м.

Тогда из квартиры съехала супруга подозреваемого. По одной из версий, женщина просто не смогла препятствовать жестокому поведению мужа.

Во время доследственной проверки подтвердилось, что с 2016 г. мужчина систематически издевался над собственным отпрыском.

Избивал его, морил голодом, а порой не давал спать.

Как только эти факты вскрылись, в квартиру нагрянули оперативники. Более не интересуясь мнением отца, они забрали несчастного ребенка в реабилитационный центр, откуда его после забрала мама.

А вот в отношении главы семейства было возбуждено уголовное дело. На днях мужчин приговорили к шести годам лишения свободы.