История с отравлением водой солиста Большого театра оказалась выдумкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вчера в СМИ появилась история об отравлении солиста Большого театра Василия Соколова. Сообщалось, что мужчина перед спектаклем купил бутылку запечатанной воды в буфете, выпил ее и получил сильнейший ожог ротовой полости. Утверждалось, что в воде содержались некие химикаты.

Однако сегодня журналисты сообщили, что история является выдумкой самого артиста. Якобы, в день «отравления» Соколов находился в баре, где перебрал с алкоголем. На спутницу Соколова косо посмотрел другой посетитель заведения — между ними завязалась драка, в ходе которой актер получил пивной кружкой по голове. После этого Соколова госпитализировали.

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