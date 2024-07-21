История не связана с криминалом: ремонт обернулся смертью для екатеринбурженки

Жительница Екатеринбурга погибла в результате падения с большой высоты. Девушка вместе с мужем делала ремонт на балконе, но не удержалась и рухнула на землю, передает Ura.ru со ссылкой на источник.

Трагичный случай оборвал жизнь екатеринбурженки накануне. 20 июля. Вечером в доме на улице Данилы Зверева девушка делала ремонт на балконе. Вместе с ней был муж. В какой-то момент хозяйка квартиры потеряла равновесие и полетела вниз с большой высоты.

При падении девушка получила травмы, не совместимые с жизнью. По словам источника, эта история никак не связана с криминалом — имел место несчастный случай. Сотрудники правоохранительных органов смертельный инцидент пока никак не прокомментировали.

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