Испытывал финансовые трудности: на Урале председатель гордумы пропал после майских праздников

В Свердловской области ведутся поиски председателя Думы Кушвинского городского округа Сергея Клиросова. Он перестал выходить на связь после майских праздников, передает Ura.ru.

Чиновника не могут найти уже в течение месяца. Последний раз, по словам коллег, его видели на праздничном митинге перед Днем Победы.

Изначально знакомые Клиросова считали, что он отдыхает после долгих праздников. Но после пропуска нескольких рабочих дней они забили тревогу. Родственники чиновника оказались не в курсе, где он, поэтому начальство написало заявление в полицию.

По информации журналистов, в последнее время Сергей испытывал финансовые трудности. Связано ли это с исчезновением председателя городской думы напрямую, пока не известно.

Ранее сообщалось, что пропавшего экс-супруга певицы Кати Лель не смогли найти во Франции. Об этом рассказала сама исполнительница во время общения с журналистами.