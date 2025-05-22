Пропавшего без вести экс-супруга певицы Кати Лель не смогли найти во Франции. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась премия RU.TV, которую посетили многие звезды, в том числе и Лель. Выйдя на красную дорожку, певица заговорила о судье пропавшего в Ницце экс-супруга. По словам знаменитости, об Игоре Кузнецове до сих пор нет никакой информации. Кроме того, никто не знает, что с ним могло произойти.

«Пока ничего не известно, уже прошло достаточно много времени, сегодня уже его мама и его семья улетают из Франции. Они прилетали для того, чтобы хотя бы что-то иметь какие-то данные, ничего, вот просто тишина, и это ужасно, это просто ужасно. Что могло случиться? Я уже не понимаю вообще, что может случиться в этой вселенной, просто непредсказуемо», — высказалась Катя.

Артистка выразила надежду на благополучный исход истории с исчезновением Игоря.

Напомним, Кузнецов и Лель развелись в 2023 году. В браке родилась дочь Эмилия. Причиной расставания стали алкоголизм и измены Игоря.

Ранее Катя Лель дала интервью сайту «Страсти». В эксклюзивной беседе певица рассказала о мировом успехе, поисках любви и даре исцеления.