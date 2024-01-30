Испытал сильнейшую боль: драматурга Александра Гельмана сбила машина

Вечером 29 января 90-летнего драматурга Александра Гельмана сбила машина. ДТП случилось в центре Москвы, на Тверском бульваре у дома № 19.

Драматург направлялся домой от Московского драматического театра имени Пушкина. Он переходил дорогу возле пешеходного перехода. Сначала на него наехал автомобиль BMW — машина пыталась затормозить, но наезда избежать не удалось. Сценарист ударился о правый бок автомобиля, не удержался на ногах и упал на проезжую часть. По словам очевидцев, Гельман испытал сильнейшую боль внизу левой голени.

Водитель иномарки вышел из машины и сразу же вызвал скорую помощь. Больного отвезли в травмпункт, где ему сделали рентген. Выяснилось, что у драматурга сломаны обе ноги: пострадали пальцы правой ноги и голень левой ноги. Ему наложили гипс. В этот же вечер пожилого мужчину выписали, домой его привез пожилой родственник, пишет mk.ru.

Публицисту предстоит долгое восстановление, которое будет длиться несколько месяцев. С водителем авто будут разбираться госавтоинспекторы.

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