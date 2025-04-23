«Испуганный пилот кричит, ничего не объясняет»: на рейсе из Москвы в Петербург произошла разгерметизация салона

Пассажирка рейса из Москвы в Петербурга рассказала про «испуганного пилота» после разгерметизации салона. По ее словам, летчик кричал и ничего не объяснял.

Об этом узнал сайт 78.ru.

Женщина говорит, что пилот не разъяснил причину резкого снижения воздушного судна, а кислородные маски выпали не сразу. Пассажирка утверждает: пилот стал кричать «Пристегните ремни, срочно всем сесть».

«Как пассажиру, конечно, страшно, когда испуганный пилот тебе кричит, ничего не объясняет», - поделилась пассажирка.

На борту никто не понимал, самолет падает или это аварийное снижение. После тряски людям сообщили о разгерметизации. Женщина отмечает, что от нехватки кислорода люди столкнулись с панической атакой.

«Я думала, это только у меня, а оказалось, что у всех, видимо, заканчивался кислород», - поделилась путешественница.

В итоге борт благополучно приземлился в Петербурге. Как пишет ИА Регнум, судно отстранили от полетов.

Ранее в Сургуте мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы догнать самолет.