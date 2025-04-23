«Испуганный пилот кричит, ничего не объясняет»: на рейсе из Москвы в Петербург произошла разгерметизация салона
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Пассажирка рейса из Москвы в Петербурга рассказала про «испуганного пилота» после разгерметизации салона. По ее словам, летчик кричал и ничего не объяснял.
Об этом узнал сайт 78.ru.
Женщина говорит, что пилот не разъяснил причину резкого снижения воздушного судна, а кислородные маски выпали не сразу. Пассажирка утверждает: пилот стал кричать «Пристегните ремни, срочно всем сесть».
«Как пассажиру, конечно, страшно, когда испуганный пилот тебе кричит, ничего не объясняет», - поделилась пассажирка.
На борту никто не понимал, самолет падает или это аварийное снижение. После тряски людям сообщили о разгерметизации. Женщина отмечает, что от нехватки кислорода люди столкнулись с панической атакой.
«Я думала, это только у меня, а оказалось, что у всех, видимо, заканчивался кислород», - поделилась путешественница.
В итоге борт благополучно приземлился в Петербурге. Как пишет ИА Регнум, судно отстранили от полетов.
Ранее в Сургуте мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы догнать самолет.