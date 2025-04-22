Проспал посадку: мужчина выбежал на летное поле в попытке догнать самолет

Сотрудники аэропорта в Сургуте остановили мужчину, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Мужчина проспал рейс и хотел догнать воздушное судно, передает РИА Новости.

Ночью 18 апреля житель Дагестана получил посадочный талон; он должен был лететь из Сургута в Махачкалу. После этого мужчина прошел в стерильную зону аэропорта, где уснул, пока ждал вылет.

Утром пассажир вышел на улицу, чтобы покурить, и увидел, как к его самолету уже подогнали трап. Тогда житель республики перебрался через ограждение и бросился к воздушному судну.

Привлекать к ответственности мужчину не стали. На борт самолета он не попал и остался в Сургуте ждать следующего рейса.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались ослепить пилотов самолета. Они выполняли рейс Калининград — Москва.