Испугался проклятья: псевдомасоны заставили петербуржца выкупить душу за 66 666 рублей

Житель Северной столицы стал жертвой мошенника, который представился масоном. Он выманил у мужчины миллионы рублей. Когда обман раскрыли, псевдокаменщик оказался за решеткой, передает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Аферист начал обрабатывать петербуржца в феврале этого года. Он написал ему в Telegram и предложил вступить якобы в «Масонский орден». Мужчина согласился. Но затем он захотел покинуть сообщество. Сделать это оказалось не так просто.

Члену ордена пообещали, что его душа будет проклята, если он не передаст средства для выкупа. Сначала у петербуржца выманили 66 666 рублей, а затем еще 666 666 рублей. Также потерпевший переписал на афериста мотоцикл за 1,5 млн рублей.

Сейчас псевдомасон находится под стражей. В скором времени состоится суд по его делу.

Каждый раз мошенники в России придумывают все новые способы выманивания средств у граждан. В своей последней схеме они начали приглашать жертв в группы с голосованием.