Испугался и выбросил обратно: рабочий выловил из реки часть ноги по колено в ботинке

Сотрудникам правоохранительных органов в Санкт-Петербурге предстоит разобраться со страшной находкой, сделанной возле набережной Черной речки. Там рабочие обнаружили человеческую ногу, передает 78.ru.

По данным СМИ, строители сообщили о нахождении конечности накануне, 25 ноября. Они трудились возле набережной, и в какой-то момент один из низ выловил из Черной речки пакет.

Когда мужчина заглянул внутрь, то увидел там человеческую ногу по колено в ботинке. Испугавшись, строитель выбросил ее обратно и вызвал на место стражей порядка и экстренные службы.

Сейчас в районе набережной Черной речки по этому адресу работают специалисты. Водолазы осматривают водоем на предмет нахождения в нем других частей тела.

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