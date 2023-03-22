Испугался и убежал: в Актобе отец странно повел себя после выпадения сына из коляски

В Казахстане ребенок выпал из коляски, а его отец этого не заметил. Когда мужчине указали на это, он повел себя крайне странно.

Инцидент произошел в Актобе. То, что ребенок выпал из коляски, заметил охранник.

Он сказал об этом отцу, но тот испугался и убежал. Тогда охранник обратился в полицию и передал им ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов доставили отца и сына родным. Выяснилось, что у мужчины есть психическое расстройство, пишет Газета.Ru.

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