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19:36, 22 марта 2023
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Испугался и убежал: в Актобе отец странно повел себя после выпадения сына из коляски

Мужчина в Актобе испугался и убежал, оставив выпавшего из коляски ребенка на улице.

Испугался и убежал: в Актобе отец странно повел себя после выпадения сына из коляски

Фото: Freepik

В Казахстане ребенок выпал из коляски, а его отец этого не заметил. Когда мужчине указали на это, он повел себя крайне странно.

Инцидент произошел в Актобе. То, что ребенок выпал из коляски, заметил охранник.

Он сказал об этом отцу, но тот испугался и убежал. Тогда охранник обратился в полицию и передал им ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов доставили отца и сына родным. Выяснилось, что у мужчины есть психическое расстройство, пишет Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что жительница Новосибирска вывела дочь на улицу в летнем платье. За окном в это время было плюс пять градусов.

Источник фото:Freepik
Источник:Газета.Ru
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дети
родители
коляска
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