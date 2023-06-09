Садальский призвал прекратить разговоры о Пугачевой и назвал ее «пережеванным пирожком»

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Несмотря на это, артистка остается самой обсуждаемой персоной в шоу-бизнесе, поскольку знаменитости нередко высказываются о ее судьбе. В беседе с порталом «Народные Новости» актер Станислав Садальский прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Мужчина считает, что уже неприлично обсуждать исполнительницу хита «Арлекино», вот почему он призвал прекратить все разговоры. «Это уже пережеванный пирожок. Все время одно и то же», — пояснил артист.

Также Станислав добавил: по его мнению, нельзя негативно высказываться в адрес женщин, поэтому он заступился за Лайму Вайкуле и Татьяну Васильеву.

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