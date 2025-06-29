Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» назвали его организатора

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали, что его организовала Украина. Эти данные следуют из допроса, с которым ознакомились РИА Новости.

Один из обвиняемых рассказал, что понял причастность Украины к теракту, когда услышал разговоры своих сообщников.

«Члены экстремистского движения "Хорасан"* (признана террористической организацией на территории РФ и запрещена) были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам «Сайфулло» (куратор террористов — прим. «Страсти»)», — приводит его слова издание.

По словам другого фигуранта дела, когда исполнители поняли, что совершают теракт по заказу Украины, они не стали отказываться, так как Сайфулло предложил им много денег.

Как сообщает ТАСС, после теракта исполнители хотели пересечь границу России и уехать на Украину, а затем добраться до Киева. Поэтому они направились в сторону Брянской области по указанию куратора.

Ранее террорист, расстрелявший людей в «Крокусе», на допросе признался, что намеренно сбил ребенка на пешеходном переходе, скрываясь после нападения.

*признана террористической организацией на территории РФ и запрещена