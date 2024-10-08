Исполнитель хита «Платина» A.V.G попал в аварию в Москве и разбил свой Mercedes
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24-летний рэпер A.V.G, настоящее имя которого Валико Алексанян, попал в аварию в Москве. В результате ДТП артист разбил свой элитный Mercedes. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным источника, исполнитель хитов «Платина», «Ножевой» и «Я плачу» ночью 7 октября ехал на пересечении проезда Шелихова с бульваром Сенкевича. Там он столкнулся с кроссовером. От удара в автомобиле рэпера сработали подушки безопасности, поэтому никто в салоне не пострадал.
Отмечается, что после аварии с машины A.V.G исчезли номера. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто виноват в столкновении.
SHOT сообщает, что машина, которую разбил артист, принадлежит его старшему брату Давиду. Но чаще Mercedes берет покататься именно рэпер. Автомобиль был куплен только в июле этого года, но за это время уже набрал семь штрафов. Все оплачены.
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