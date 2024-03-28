Искупался в Ганге: прилетевшего из Индии студента госпитализировали с брюшным тифом

Житель Москвы заразился брюшным тифом после купания в индийской реке Ганге. Пассажира с высокой температурой госпитализировали по прилету в столичный аэропорт.

По данным mk.ru, 21-летний студент отправился в Индию на три месяца. Он поселился в хостеле, где проживал с пятью соседями. На десятый день пребывания в стране молодой человек решил искупаться в Ганге, после чего практически сразу почувствовал недомогание.

С жалобами на диарею, слабость и повышение температуры тела он обратился в местную клинику, где ему прописали антибиотики. Однако лечение не принесло положительных результатов и за месяц студент похудел13 килограммов. После этого москвич повторно обратился к медикам и потребовал госпитализировать его.

В этот же день в Индию вылетела мать пациента, которая после завершения лечения забрала сына в Москву. Однако уже в полете он вновь почувствовал себя плохо: поднялась высокая температура.

Когда лайнер приземлился, пассажира с матерью через отдельный выход вывели из самолета и доставили в медпункт. Анализы москвича показали наличие в крови антител к брюшному тифу. Пациента на скорой помощи доставили из аэропорта в инфекционную больницу.

Ранее решившая отдохнуть в Таиланде 58-летняя актриса Ирина Безрукова призналась, что ее отпуск был испорчен серьезной болезнью. Звезда не смогла насладиться теплыми днями на побережье Индийского океана, так как заразилась лихорадкой Денге.