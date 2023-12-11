Уехавшая из России 58-летняя актриса Ирина Безрукова заразилась лихорадкой Денге

Решившая отдохнуть в Таиланде 58-летняя актриса Ирина Безрукова призналась, что ее отпуск был испорчен серьезной болезнью. Звезда не смогла насладиться теплыми днями на побережье Индийского океана, так как заразилась лихорадкой Денге.

«Я заболела тропической лихорадкой или по-другому лихорадкой Денге. Температура зашкаливала за 39, 5! Не могла ни пить, ни есть, не было сил даже говорить, пройти получалось всего несколько шагов», - приводит Teleprogramma.pro слова Безруковой.

Как пояснила актриса, в итоге целую неделю она провела в постели, так как не могла подняться на ноги из-за сильной слабости. Она поспешила успокоить своих поклонников и подчеркнула, что уже совершенно здорова.

В чужой стране звезда обрела много новых друзей, которые помогали ей, приносили продукты, воду и лекарства.

Согласно данным ВОЗ, около половины населения Земли подвержено риску заболеть лихорадкой Денге. Сейчас вирус обнаружен приблизительно в 130 странах и ежегодно регистрируются от 100 до 400 миллионов случаев.

Ранее мы писали, что лихорадка Денге, как и Зика и Западного Нила, а также малярия регистрируются у россиян, прилетевших из-за границы. Распространение инфекции связано с глобальным изменением климата и расширением эндемичных регионов.