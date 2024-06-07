Искали три дня: в горах Сочи нашли туриста с закрытой черепно-мозговой травмой

Спасатели завершили поиски мужчины, который три дня назад пропал в горах Сочи. Оказалось, что турист получил травму головы и не смог самостоятельно спуститься, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Сотрудники ведомства узнали об исчезновении 22-летнего россиянина от его девушки. Она сообщила, что молодой человек ушел в лес и перестал выходить на связь.

Спасатели организовали поиски парня. Операция продолжалась в течение трех дней. В итоге молодого человека обнаружили на хребте. Самостоятельно спуститься с него он не мог, так как получил закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время сотрудники МЧС пытаются спустить пострадавшего с горы. Они ищут площадку, куда мог бы приземлиться вертолет ведомства.

Ранее в Москве в одном из отелей был найден китайский турист без сознания. У него в крови обнаружили предельную дозу алкоголя.