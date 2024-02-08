Искали полтора месяца: в подсобке Мариинской больницы нашли тело пропавшего отца чемпиона России по шахматам

В Петербурге, в Мариинской больнице, нашли тело отца чемпиона России по шахматам Тамерлана Чындыгыра. Полтора месяца назад он пропал из медицинского учреждения, но, как оказалось, все это время он был в подсобке. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, в начале декабря мужчина попал в клинику. Но спустя день после госпитализации неожиданно исчез. Врачи заявили, что пациент сбежал, и выдали его родственникам выписку, в которой было сказано о двух полученных в стенах больницы травмах.

К поискам россиянина были подключены волонтеры. Полтора месяца не было никакой информации о его местонахождении. Но недавно удалось обнаружить его труп. Он оказался все в той же клинике, из которой, по мнению медиков, сбежал. Правда, тело было не в палате, а в подсобке.

Сестра погибшего призналась, что теперь намерена обращаться в Следственный комитет и прокуратуру. В пресс-службе больнице же по-прежнему утверждают, что пациент самовольно покинул стены учреждения, отказавшись от лечения.

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