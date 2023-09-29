Искали по плану «Перехват»: мужчина на серебристом Mercedes обстрелял бизнесмена у спортклуба

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу в Калининском районе Санкт-Петербурга. Хулиган едва не ранил из пистолета предпринимателя у одного из спортивных клубов города, передает Фонтанка.

Бизнесмен обратился в полицию за помощью незадолго до полуночи. Он рассказал стражам порядка, что столкнулся с вооруженным мужчиной у фитнес-клуба. Незнакомец прицелился в петербуржца, выстрелил в него, а после скрылся с места нападения на серебристом Merdeces.

Для поимки злоумышленника правоохранители ввели в городе план «Перехват». Через некоторое время он был задержан в Выборгском районе. При себе у хулигана был газовый пистолет. Для установления деталей случившегося и объяснения нарушителя доставили в полицейский участок.

Ранее в Петербурге трое мужчин совершили вооруженное нападение на продавца продуктового магазина. В работника маркета выстрелили из ракетницы.