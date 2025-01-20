«Искалечены у него были и сердце, и душа»: совершивший убийство в машине Гоши Куценко имел проблемы с психикой

В Москве расследуют убийство женщины, труп которой нашли в машине актера Гоши Куценко. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, который рос в детском доме, передает aif.ru.

Журналисты пообщались со знакомым фигуранта уголовного дела. По его словам, приятель рос в детском доме. После наступления совершеннолетия молодой человек попал в центра реабилитации, так как имел проблемы с психикой.

«Альберт был с очень непростой психикой, а так парень хороший. Искалечены у него были и сердце, и душа, поэтому, видимо, вырос таким. Потом насколько знаю его посадили», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве девушки доставили в суд для избрания меры пресечения на время следствия. На заседании фигурант выступил с речью, в которой попросил отправить его в зону СВО.