Искалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить и идет на поправку

Модель Мария Ковальчук, которую в марте нашли с многочисленными переломами на обочине дороги, идет на поправку. Девушка остается в больнице, но начала говорить.

Об этом сайту aif.ru сообщила мать модели. Она находится вместе с дочерью.

«Маша идет на поправку. Она уже говорит», - рассказала женщина.

Несмотря на улучшения, модель испытывает трудности с передвижением.

Напомним, девушку обнаружили с переломами позвоночника, рук и ног. Родные Ковальчук считают, что она стала жертвой торговли людьми и пыток. Звучала версия о том, что Мария могла участвовать в вечеринках за деньги, куда приглашают красивых девушек, но потом издеваются над ними.

Ранее друзья Марии сообщили, что мать девушки могли запугать. Она боится что-либо говорить о дочери.