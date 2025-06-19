Искалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить и идет на поправку
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Модель Мария Ковальчук, которую в марте нашли с многочисленными переломами на обочине дороги, идет на поправку. Девушка остается в больнице, но начала говорить.
Об этом сайту aif.ru сообщила мать модели. Она находится вместе с дочерью.
«Маша идет на поправку. Она уже говорит», - рассказала женщина.
Несмотря на улучшения, модель испытывает трудности с передвижением.
Напомним, девушку обнаружили с переломами позвоночника, рук и ног. Родные Ковальчук считают, что она стала жертвой торговли людьми и пыток. Звучала версия о том, что Мария могла участвовать в вечеринках за деньги, куда приглашают красивых девушек, но потом издеваются над ними.
Ранее друзья Марии сообщили, что мать девушки могли запугать. Она боится что-либо говорить о дочери.