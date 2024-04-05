Искал жертв в игре PUBG Mobile: в Татарстане задержали серийного педофила

В Татарстане задержан мужчина, подозреваемый в педофилии. Предварительно, он знакомился с детьми в онлайн-игре PUBG Mobile, а после встречался с ними и насиловал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, о преступлениях россиянина рассказали сами пострадавшие. Первым признался в изнасиловании восьмиклассник. Он поделился с родителями, что познакомился со взрослым геймером в Сети, а после 43-летний «онлайн-друг» пригласил его к себе домой в Зеленодольск. Когда подросток приехал, мужчина надругался над ним.

После того, как об истории мальчика стало известно, выяснилось, что у любителя игр были и другие жертвы, которые являются тоже несовершеннолетними. По последним данным, детей геймер насиловал с сентября прошлого года.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело за развратные действия и принуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Богдановиче девятилетняя девочка рассказала, что отец насилует ее и несовершеннолетних сестер.