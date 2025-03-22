Иск на миллиард: около ста пострадавших в «Крокусе» намерены получить компенсацию

Пострадавшие от теракта в «Крокус Сити Холле» намерены получить компенсацию через суд. Около ста человек требует сумму в размере миллиарда рублей, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты пообщались с одним и тех, кто хочет получить деньги. Иван Поморин — кинооператор, у которого в пожаре сгорело оборудование на 25 миллионов рублей. Техника не была застрахована. Некоторые из вещей пострадавший взял в аренду, за которую приходится платить.

Поморин до сих пор не получил компенсацию за уничтожение имущества в «Крокусе», поэтому обратился за помощью к юристу. Точно таким же образом еще около ста человек хотят возместить ущерб от трагедии.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в «Крокусе» стала носить с собой записку. Она подготовила ее на случай смерти. В ней женщина попросила позаботиться о ее собаках.