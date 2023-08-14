Ищут вторые сутки: поплывшую за тапком девочку в Бурятии унесло течением

11-летняя девочка из бурятского села пропала после купания в Оке. 13 августа она пришла на водоем с другими детьми, без взрослых.

Как сообщает сайт mk.ru, подросток приехала туда на каникулы к бабушке и дедушке. После купания в реке в воду упал тапок – девочка направилась за ним, но отплыла от берега на большое расстояние. Ребенка подхватило течением и унесло.

Волонтеры и полицейские ищут девочку вторые сутки.

«У нас в селе у людей шок», - поделилась жительница. По ее словам, местные верят, что девочка найдется живой и ей удастся выбраться на берег.

Другой житель рассказал, что там, где случилось ЧП, небезопасно.

«В этом месте такое течение, что не каждый взрослый выплывет», - сказал собеседник изданию. Он напомнил взрослым, что следует объяснять детям правила поведения на воде – «лучше уж вещь уплывет», говорит местный житель.

Ранее сообщалось, что на Алтае каякеры спасли женщину и двоих детей, которых смыло водой и унесло течением. Их удалось вытащить на сушу – брат и сестра к тому моменту были синими от холодной воды. На берегу им оказали первую помощь.