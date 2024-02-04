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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 04 февраля 2024, 10:48
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Ищут несколько кораблей и спасатели: моряк упал за борт рыбацкого судна и пропал

На Камчатке спасатели ведут поиски 36-летнего моряка, который упал за борт .
Ищут несколько кораблей и спасатели: моряк упал за борт рыбацкого судна и пропал

© Freepik

Один из членов экипажа рыбацкого судна пропал в Охотском море на Камчатке. Мужчина упал за борт, а после исчез. На его поиски брошены силы МЧС. Также в спасательной операции задействованы другие корабли, находящиеся неподалеку от места инцидента, передает Telegram-канал Amur Mash.

Об исчезновении моряка стало известно накануне, 3 февраля. В тот день 36-летний старший мастер не устоял на палубе во время подъема рыболовного трала на судно «Вилючинский» и упал в воду.

Другие члены экипажа тут же подали аварийный сигнал. Однако найти мужчину в холодной воде своими силами не удалось. В настоящий момент его поисками занимаются сотрудники экстренных служб и шесть рыболовных судов.

Ранее в Северной столице жильцы дома обнаружили по запаху 40-летнего пропавшего соседа. Оказалось, что мужчина умер у себя в квартире.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Amur Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Пропажа
море
мужчина