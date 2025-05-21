«Ища защиту от своей семьи, я наткнусь на убийц»: внучка экс-мэра Самары Тархова написала исповедальное письмо

Екатерина Бельская, внука экс-мэра Самары Виктора Тархова, находится в СИЗО по обвинению в убийстве деда и бабушки. Она признала вину и написала письмо, в котором объяснила случившееся.

Текст появился в распоряжении Андрея Малахова. Бельская сообщила, что ей всегда пытались управлять некие люди. Девушка обвинила чужих людей в том, что они сломали ее жизнь. По словам Екатерины, она пыталась найти поддержку и опору за рамками семьи, но наткнулась на тех, кто ее руками убил близких.

«Никогда даже представить нельзя было, что ища защиту от своей семьи, я наткнусь на убийц. Знаний в криминалистике у меня никогда не было», — написала внучка убитого Виктора Тархова.

Вероятно, Бельская имеет в виду двух своих подельников. Не так давно стало известно, что в деле о расправе над Тарховым и его супругой появились два новых фигуранта. Ими оказались 56-летняя уроженка Самарской области и ее 25-летний племянник.