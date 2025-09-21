Исчезла в ночь на 13 сентября: в Бангкоке завершили поиски пропавшей россиянки, у которой осталась дочь

Россиянка Эрика Владыко более недели назад пропала в Бангкоке. Ее нашли живой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на волонтеров, которые занимались поисками женщины.

Восемь дней назад гражданка РФ приехала в Бангкок, остановилась в гостинице вместе с дочерью, а затем уехала на такси в бар. В ночь на 13 сентября она пропала без вести.

Ребенка Эрики обнаружили служащие отеля. Они вызвали туристическую полицию, и стражи порядка временно определили девочку в один из детских домов Бангкока. Через некоторое время за ней приехала из России бабушка.

Более недели длились поиски Эрики. Где женщина была все это время, пока не известно.

«Нашли Эрику, жива, здорова. Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней», — сообщили собеседники агентства.

