Исчезла с мисками и кормом: у инспектора ФСИН украли чихуахуа в Санкт-Петербурге

Неизвестные обокрали квартиру инспектора Федеральной службы исполнения наказаний в Красносельском районе Санкт-Петербурга и похитили любимую собаку породы чихуахуа хозяйки.

Как сообщает интернет-издание Фонтанка, 41-летняя сотрудница уголовно-исполнительной системы пришла домой примерно в 7 часов вечера в свою однокомнатную квартиру, однако никто ее не встретил. Вместе с питомцем, купленным за 30 тысяч рублей, исчезли его миски и корм.

Как выяснилось при осмотре квартиры, преступники также украли 50 тысяч рублей из кухонного шкафа, комплект ключей, мобильный телефон и старый ноутбук. Общий ущерб женщина оценила примерно в 100 тысяч рублей.

По предварительным данным, вор залез внутрь через окно: «однушка» потерпевшей расположена на первом этаже. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщали, что 18-летняя дочь голливудской актрисы Энджи Хэрмон предстала перед судом за кражу из клуба. Владелец заведения сообщил, что было похищено шесть бутылок спиртного на общую сумму 500 долларов.