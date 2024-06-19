Дочь известной актрисы обворовала бар на десятки тысяч рублей

В США дочь известной актрисы Энджи Хэрмон предстала перед судом. Об этом пишет New York Post.

По информации источника, 18-летняя Эйвери Сехорн, дочь Хэрмон и бывшего игрока в американский футбол Джейсона Сехорна, была задержана 6 июня в ночном клубе World Night Club в Шарлотте, штат Северная Каролина. Наследницу артистки и двух 17-летних подростков заметил за барной стойкой уборщик клуба.

Оказалось, что молодые люди зашли в клуб через черный ход, проникли в бар и обворовали его. Сотрудник «поймал» их за распитием алкоголя. Владелец клуба сообщил, что было похищено шесть бутылок спиртного на общую сумму 500 долларов (около 43 тысяч рублей).

Сехорн с товарищами сбежали от уборщика, однако вскоре их задержали сотрудники полиции. Девушку отпустили из тюрьмы без залога с условием явки на судебное заседание. Она обвиняется в краже со взломом.

Энджи Хэрмон получила известность благодаря ролям в таких сериалах, как «Спасатели Малибу», «Закон и порядок» и «Риццоли и Айлс».

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