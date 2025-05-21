Исчезала с деньгами, золотом и электроникой: невеста-аферистка обманула 25 мужчин за семь месяцев

Индийские правоохранители пресекли деятельность 23-летней мошенницы, которая обманывала женихов и оставляла их без средств. Девушка за 7 месяцев заключила 25 фиктивных браков, передает The Economic Times.

По информации местных СМИ, индийка входила в организованную преступную группу. Она выходила замуж за своих жертв, а после исчезала с их деньгами, золотом и электроникой.

Мошенница действовала по определенной схеме. Ее подельники находили жертв через мессенджер и брали с них от 200 до 500 тысяч рупий в качестве задатка. После этого девушка сбегала с деньгами и ценностями, как только выходила замуж.

В итоге злоумышленницу удалось поймать при помощи хитрости. Детективы подослали к ней переодетого правоохранителя в качестве очередного жениха.

Ранее сообщалось, что женитьба молодого индийца на двоюродной сестре обернулась трагедией. Он почувствовал себя плохо во время священного обряда.