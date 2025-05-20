Начались судороги: 26-летний индиец скончался во время женитьбы на двоюродной сестре

В Индии 26-летний молодой человек умер на собственной свадьбе. Он хотел жениться на двоюродной сестре, но во время священного обряда почувствовал себя плохо, передает Navbharat Live.

По словам очевидцев, перед свадьбой жених уже жаловался на самочувствие — его беспокоила боль в груди. Несмотря на это, пара решила провести торжество.

Во время свадебного ритуала Мангалья Дхаранам, когда индиец стал надевать священное ожерелье на сестру, у него начались судороги. Молодой человек упал и уже через 15 минут скончался. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть. На месте, где должна была состояться свадебная церемония, прошла церемония прощания с молодым женихом.

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