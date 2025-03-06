Иранского певца выпороли за песню в поддержку женщин

Известный иранский певец Мехди Яррахи получил 74 удара плетью за композицию о протесте в рамках соглашения о прекращении уголовного дела в отношении него. Об этом пишет издание The Guardian.

Изначально Яррахи осудили в январе 2024 года за «незаконные действия» после того, как в сентябре 2023 года он представил трек под названием Your Headscarf (Roo Sarito), приуроченный к первой годовщине серии протестов «Женщины, жизнь, свобода». С ней музыкант выступил против жесткого иранского дресс-кода для женщин.

Впоследствии год тюрьмы, назначенный Яррахи, заменили на судебный контроль, срок которого истек в декабре. Адвокат артиста Захра Миноуэй договорилась об окончательном прекращении уголовного преследования в отношении ее подзащитного за наказание плетью. 5 марта Миноуэй рассказала в соцсетях, что приговор привели в исполнение.

«Вы принесли стекло, чтобы разбить наш камень. Тот, кто не готов заплатить цену за свободу, не заслуживает ее. Желаю вам свободы», — написал Яррахи в микроблоге.

Информация о наказании вызвала значительное недовольство в соцсетях. Многие правозащитники выразили свою поддержку исполнителю. По данным иранской неправительственной организации Human Rights Activists News Agency, в минувшем году в Иране по меньшей мере 131 человека приговорили к аналогичному наказанию, суммарно они получили 9 957 ударов плетью.

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