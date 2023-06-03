Водитель уснул за рулем и убил находившуюся в машине свою семью, включая троих детей

Страшная авария произошла на трассе М7 «Москва — Уфа. Подъезжая в Воротынец (Нижегородская область), водитель авто Nissan Almera выехал на встречную полосу движения, после чего произошло столкновение с «ГАЗ Next».

В машине находились 6 человек — водитель (1976 г.р.), две дочери (2015 и 2020 г.р.), сын (2014 г.р.), две женщины (1965 и 1988 г.р.). в результате удара автомобиль моментально превратился в груду железа.

Четверо пассажиров умерли сразу. Трехлетнюю девочку и 35-летнюю женщину доставили в больницу, однако спасти их не удалось.

Что касается водителя грузовика, то он не пострадал.

По предварительным данным следствия, водитель легкового автомобиля задремал за рулем.

Ранее мы писали, что 16-летний ребенок вышел на балкон, а в него кинули коктейль Молотова.