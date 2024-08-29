Инвалид первой группы по зрению: на Урале ищут мужчину, который как сквозь землю провалился после смерти жены

Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски 62-летнего мужчины в Екатеринбурге. Уралец лишился жены, после чего внезапно исчез. У пропавшего жителя города имеются проблемы со здоровьем — его признали инвалидом первой группы по зрению, передает E1.ru.

По данным СМИ, не так давно мужчина лишился любимой супруги. Журналисты узнали у родственников уральца, что тот, вероятнее всего, находился в шоковом состоянии после личной трагедии. Последний раз его видели в продуктовом магазине. С тех пор вдовца разыскивают уже неделю.

В настоящий момент проверку по факту случившегося проводят стражи порядка. Также известно, что в день исчезновения на екатеринбуржце были: синяя куртка, темно-синие трикотажные брюки, синяя фланелевая рубашка в клетку и темно-серая кепка.

Ранее в Омской области мужчина, летающий на вертолете за покупками, помог найти пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина заблудилась в лесу и не могла выбраться.