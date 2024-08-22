В Омской области мужчина, летающий на вертолете за покупками, помог найти пропавшую пенсионерку

В Омской области пропавшую пенсионерку помог найти мужчина, который летал в магазин на вертолете. Женщина ночь провела в лесу, так как заблудилась, когда собирала ягоды.

Подробности сообщает Telegram-канал Мash.Siberia.

Инцидент произошел в Большеуковском районе: бабушка потерялась, собирая бруснику. Она позвонила в 112 и рассказала о произошедшем.

На помощь пришел россиянин, который до запрета прокуратуры летал на вертолете в сельский магазин. Сейчас ему запрещено пользоваться авиатранспортом, но вместе с волонтерами мужчина поднялся на вертолете и обнаружил пенсионерку. Несмотря на ночь в лесу, бабушка была в хорошем самочувствии. Врачи ей не потребовались.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 76-летняя пенсионерка пропала без вести. Женщину нашли запертой в поликлинике.