Играл в компьютер 12 часов: подростка госпитализировали с отеком мозга в Сургуте

В Сургуте подросток провел за игрой в компьютер 12 часов и заработал себе отек мозга с эпилептическим приступом. К нему домой приехала бригада скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По данным источника, 15-летний подросток Ваня (имя изменено) сказал родителям, что переночует у своего друга. Но вместо сна они пошли играть в компьютерные игры. Школьники провели перед экранами много часов, и только в 9 утра вернулись домой.

Мать подростка, когда увидела его, то заподозрила что-то неладное. Ее сын невнятно разговаривал. Потом Ваня упал и бился в судорогах. Ему вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у него отмирание задней роговицы. Школьник провел в больнице неделю, а когда его состояние улучшилось, был выписан.

Ранее мы писали о том, как 12-летний школьник вызвал полицию домой, потому что мать запрещала ему играть в компьютер. Подростку пришло в голову, что это отличный способ отомстить. Ребенок набрал номер экстренных служб и напуганным голосом сообщил, что его только что жестоко избила мама. Сотрудников полиции ждать долго не пришлось.