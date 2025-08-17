Инструкторы забыли заполнить воздухом баллон: из-за чего погиб турист в Геленджике во время дайвинга

В Геленджике погиб турист, который решился на погружение под присмотром инструктора. Telegram-каналу 112 стали известны подробности трагедии. Оказалось, что специалисты забыли заполнить воздухом баллон на спине мужчины.

Турист вместе со своей девушкой приехал в дайвинг-клуб, расположенный на Тонком мысе. Перед погружением ему и другим участникам провели инструктаж, однако о самом главном инструкторы забыли.

Уже под водой мужчина отстал от группы. Он понял, что воздуха нет, но все равно пытался самостоятельно дышать. Однако вскоре турист погиб. Затем его вытащили на берег и попытался вернуть к жизни, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что инструктор не уделил достаточно внимания погибшему в Геленджике мужчине. Специалисту приходилось следить за четырьмя участниками погружения, вместо одного — двух.