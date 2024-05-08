Инструктор по плаванию из Китая захлебнулся в бассейне во время тренировки. Об этом сообщает Газета.Ru.

24-летний инструктор из Китая по имени Ли захлебнулся во время тренировки по задержке дыхания в бассейне одного из спортзалов. Сначала все шло хорошо — мужчина задержал дыхание и погрузился в воду. В какой-то момент он знаком показал, что с ним все в порядке.

Однако спустя три минуты он потерял сознание, тело Ли перевернулось под водой. Все происходящее снимали на камеру коллеги инструктора, которые не заметили беды. В итоге на то, что мужчина давно не появляется на поверхности, обратил внимание один из посетителей бассейна.

Когда Ли достали из воды, было уже поздно. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть инструктора по плаванию.

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