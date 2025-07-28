Инспекторшу полиции в Одессе избили во время принудительной мобилизации

Сотрудницу полиции избили в Одессе во время попытки отбить мужчину от силовой мобилизации. Об этом сообщила патрульная полиция региона.

Как пояснили в ведомстве, ночью патрульные полицейские остановили ночью автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Когда стражи порядка проверяли документы, выяснилось, что водитель находится в розыске военкомата. Поэтому они решили его задержать.

Однако мужчина не согласился с требованиями страж порядка, начал сопротивляться, проявлять агрессию и попытался убежать. Затем в конфликт вступили очевидцы и начали препятствовать действиям полиции.

В результате потасовки два человека причинили телесные повреждения инспектору полиции. Женщину госпитализировали. Причастных к драке задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее взятый плен военнослужащий ВСУ Василий Чернец, что попал в армию из-за обмана. По словам мужчины, его забрали в военкомат после того, как он развел костер возле своего дома.